Підсумки с Вадимом Колодийчуком. Понедельник, 22 марта

Obozrevatel, Вадим Колодийчук Видео 18:30, 22.03.2021

Рассказываем и анализируем главные события дня

  • Коронавирусные реалии Украины. Переполненный транспорт, забитые больницы и не одного вакцинированого за выходные.

  • Протест против карантина. Предприниматели вышли на Майдан Незалежности.

  • Рыбаки-спасатели. В Киеве спиннингом вытащили мальчика, который оказался на льдине

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