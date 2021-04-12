Підсумки з Вадимом Колодійчуком. Понеділок, 12 квітня

Obozrevatel Відео 18:30, 12.04.2021

Розповідаємо та аналізуємо головні події дня

  • Росія нарощує сили поблизу України. Захід висловлює стурбованість. Чого чекати далі?

  • Відпочинок на карантині. Куди полетіти, щоб не підхопити коронавірус?

  • Великдень у масці. Як українці цього року відзначатимуть свято в умовах пандемії?

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