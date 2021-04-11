Під Києвом Volkswagen влетів під вантажівку

Марина Ліснічук Відео 10:45, 11.04.2021

Вранці неділі, 11 квітня, на трасі Київ – Чернігів трапилася летальна аварія з автомобілем Volkswagen, який зіткнувся з вантажівкою. Водій легковика загинув на місці події. Детальніше читайте за посиланням.

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