Под Киевом Volkswagen влетел под грузовик

Марина Лисничук Видео 10:45, 11.04.2021

Утром воскресенья, 11 апреля, на трассе Киев – Чернигов произошла летальная авария с автомобилем Volkswagen, который столкнулся с грузовиком. Водитель легковушки погиб на месте происшествия. Подробнее читайте по ссылке.

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