Під Харковом розбили "камінь дружби" з РФ

Марина Ліснічук Відео 07:32, 25.03.2021 Оновлено: 12:55, 25.03.2021

Представники громадської організації "Фрайкор" розбили меморіальну табличку з написом про дружбу українського та російських народів, встановлену в селі під Харковом. Так вони відреагували на відновлення вже зруйнованого каменя, що було зроблено за ініціативи голови фракції ОПЗЖ у міськраді Андрія Лесика. Детальніше читайте тут.

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