Опитування: чи буде Росія наступати і чи допоможе нам НАТО

Obozrevatel Відео 15:40, 14.04.2021

Українська розвідка та журналісти світових ЗМІ повідомляють, що на кордоні України з Росією зібралося понад 90 тисяч військових.

Експерти говорять про можливий наступ на українську територію. Ми запитали в киян та гостей міста, що вони думають про цю ситуацію і чи допоможуть нам інші країни у складній ситуації

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