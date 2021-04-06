Офіцер НАТО: у Путіна складна ситуація

Тетяна Гайжевська Відео 10:29, 6.04.2021 Оновлено: 11:55, 6.04.2021

Капітан ВМС США у відставці Гаррі Табах в ефірі телеканалу OBOZREVATEL поділився думкою щодо поточної ситуації на Донбасі і небезпеки більш агресивних дій Росії. За його словами, нагнітання напруженості Кремль використовує як тест для США і Європи, сам перебуваючи в складній ситуації. Водночас Табах запевнив, що "Путін в лобову ніколи не воює" – президент Росії вважає за краще гібридні методи ведення війни.

Офіцер також зауважив, що Європа воює з Путіним "в м'яких рукавичках", не бажаючи вступати з ним в реальний конфлікт, як свого часу Європа не хотіла конфліктувати з Гітлером.

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