Національний траур у Великій Британії: там вже готуються до похоронної церемонії герцога Единбурзького - сюжет

Тижнева жалоба у Великій Британії через смерть принца Філіпа – чоловіка королеви Єлизавети.

Весь цей час на державних будівлях і військових об'єктах країни залишатимуться приспущеними прапори. По всьому королівству громадяни віддають шану герцогу Единбурзькому і продовжують зносити квіти до резиденцій монархів. Однак, королівська родина, просить людей уникати масових скупчень через пандемію коронавірусу. Лондон вже почав підготовку до похоронної церемонії. Відбудеться вона 17-го квітня. На ній будуть присутні лише члени родини, як того вимагають карантинні обмеження.

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