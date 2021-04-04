Настя Каменських у відвертому бікіні

Obozrevatel Відео 10:14, 4.04.2021 Оновлено: 10:16, 4.04.2021

Настя Каменських влаштувала фотосесію у відвертому чорно-білому купальнику на пляжі в Мексиці. Зірка позувала на гойдалках, продемонструвавши шанувальникам не тільки засмагле тіло, але свої спокусливі форми фігури.

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