Надя Дорофєєва показала себе без макіяжу

Obozrevatel Відео 09:25, 27.03.2021 Оновлено: 09:43, 27.03.2021

Українська співачка Надя Дорофєєва продемонструвала шанувальникам свою натуральну красу. Знаменитість наважилася показати ранкове відео без макіяжу й Instagram-фільтрів.

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