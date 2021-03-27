Надя Дорофеева показала себя без макияжа

Obozrevatel Видео 09:25, 27.03.2021 Обновлено: 09:43, 27.03.2021

Украинская певица Надя Дорофеева продемонстрировала поклонникам свою натуральную красоту. Знаменитость осмелилась показать утреннее видео без макияжа и Instagram-фильтров.

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