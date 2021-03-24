На Троєщині зносили кіоски: люди погрожували себе підпалити

Obozrevatel Відео 10:20, 24.03.2021 Оновлено: 14:10, 24.03.2021

24 березня в столичному мікрорайоні Троєщина комунальні служби почали демонтаж МАФів.

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