На Донбасі собака випадково підірвав російську міну

Вікторія Довгань Відео 12:51, 15.04.2021 Оновлено: 12:56, 15.04.2021

В зоні ООС пес випадково знешкодив міну ПОМ-2 "Отек" російських терористів. Він вижив сам та врятував життя воїнам ЗСУ.

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