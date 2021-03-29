Музей пілота Петра Нестерова знищено на Львівщині

Андрій Жигайло Відео 19:20, 29.03.2021 Оновлено: 20:21, 29.03.2021

Авіатор Петро Нестеров (1887-1914) першим у світі зробив мертву петлю, а загинув, коли таранив ворожий літак на початку Першої світової війни.

Однак його музей Галичині нині повністю зруйнований.

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