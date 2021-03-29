Музей пилота Петра Нестерова уничтожен на Львовщине

Андрей Жигайло Видео 19:20, 29.03.2021 Обновлено: 20:21, 29.03.2021

Авиатор Петр Нестеров (1887-1914) первым в мире сделал мертвую петлю, а погиб когда таранил вражеский самолет в начале Первой мировой войны.

Однако его музей Галиции сегодня полностью разрушен.

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