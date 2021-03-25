Момент смерті військовослужбовиці на Одещині потрапив на відео

Марина Ліснічук Відео 09:55, 25.03.2021 Оновлено: 10:08, 25.03.2021

У мережі поширили відео, яке показує останні хвилини життя 43-річної військовослужбовиці Інни Нарожної, котра 23 березня померла на Одещині. За декілька днів до цього вона вакцинувалася проти COVID-19. Детальніше читайте за посиланням.

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