Лікарка: локдаун – єдиний спосіб зменшити смертність

Тетяна Гайжевська Відео 10:23, 5.04.2021 Оновлено: 10:47, 5.04.2021

Лікарка-імунологиня Алла Волоха в ефірі телеканалу OBOZREVATEL пояснила нюанси вакцинації від коронавірусу. Зокрема, вона розповіла, що друга доза вакцини повинна бути такою самою, як перша, або, принаймні, подібна до неї за складом. За її словами, мінімальний інтервал між двома уколами становить місяць, і його можна збільшувати до 3 місяців.

Вона також наголосила, що локдаун, запроваджений в Києві з 5 квітня – єдиний спосіб зменшити смертність від COVID-19.

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