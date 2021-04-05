Лікарка: локдаун – єдиний спосіб зменшити смертність

Лікарка-імунологиня Алла Волоха в ефірі телеканалу OBOZREVATEL пояснила нюанси вакцинації від коронавірусу. Зокрема, вона розповіла, що друга доза вакцини повинна бути такою самою, як перша, або, принаймні, подібна до неї за складом. За її словами, мінімальний інтервал між двома уколами становить місяць, і його можна збільшувати до 3 місяців.

Вона також наголосила, що локдаун, запроваджений в Києві з 5 квітня – єдиний спосіб зменшити смертність від COVID-19.