Конфлікт у Верховній Раді України показали на відео

Дар'я Дурова Відео 23:24, 30.03.2021

У Верховній Раді 30 березня сталася штовханина. Конфлікт розгорівся між представниками "Слуг народу" і "Європейської Солідарності".

Джерело ролика – Telegram-канал "Украина Евгения Шевченко".

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