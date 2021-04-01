Хуліган справив природню потребу на авто поліції в Києві. 18+

Олег Тимченко Відео 13:06, 1.04.2021 Оновлено: 13:42, 1.04.2021

У Голосіївському районі Києва хлопець заради розваги справив природню потребу на автомобіль поліції. Його друг знімав це на свій телефон.

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