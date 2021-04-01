Хулиган справил нужду на авто полиции в Киеве. 18+

Олег Тимченко Видео 13:06, 1.04.2021 Обновлено: 13:42, 1.04.2021

В Голосеевском районе Киева парень ради развлечения справил нужду на автомобиль полиции. Его друг снимал это на свой телефон.

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