Гасіння пожежі в історичній будівлі на вулиці Саксаганського в Києві

Obozrevatel Відео 18:20, 24.03.2021

В 2015 році під час гасіння пожежі в цій же будівлі загинуло двоє рятувальників.

Коментувати
Відео

Дивіться також

Компанія UPG розширює мережу АЗК в Україні

Кива – про захист дисертації: я все життя вчуся, не розумію, чому підняли хайп

ДБР оголосило Азарову підозру в держзраді: його адвокат відповів

СБУ викрила "ПВК Семенченка-Шевченка": гучні деталі розслідування

ФСБ у Криму катувала струмом затриманого журналіста Єсипенка – ЗМІ