Емілі Ратаковські показала фігуру після пологів

Obozrevatel Відео 13:05, 11.04.2021 Оновлено: 14:04, 11.04.2021

Модель Емілі Ратаковські показала фігуру через місяць після пологів. Вона постала перед шанувальниками спочатку в суцільному купальнику, а на другому кадрі в міні-бікіні, вихваляючись пласким животиком і стрункою талією.

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