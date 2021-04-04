Дядя Жора переніс операцію на серці

Obozrevatel Відео 09:26, 4.04.2021

Дядя Жора, переніс операцію на серці. Артист записав відеозвернення до прихильників з палати лікарні. У відео комік розповів шанувальникам, що з ним сталося. Як стверджує артист, зараз він почувається добре

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