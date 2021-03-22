Під Києвом сталася серйозна ДТП: наслідки зняли на відео

Дар'я Дурова Відео 23:46, 22.03.2021 Оновлено: 23:53, 22.03.2021

Поблизу Києва ввечері понеділка, 22 березня, на Бориспільській трасі сталася аварія. Легкове авто отримало серйозні пошкодження.

Джерело ролика – Telegram-канал "Київ Оперативний".

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