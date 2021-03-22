Под Киевом произошло серьезное ДТП: последствия сняли на видео

Дарья Дурова Видео 23:46, 22.03.2021 Обновлено: 23:53, 22.03.2021

Возле Киева вечером понедельника, 22 марта, на Бориспольской трассе случилась авария. Легковое авто получило серьезные повреждения.

Источник ролика – Telegram-канал "Киев Оперативный".

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