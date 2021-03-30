Друзі Кремля вбили дитину у М'янмі, Пашинян хоче піти у відставку та вибух в Індонезії - дайджест міжнародних подій

Obozrevatel Відео 08:40, 30.03.2021

Більше сотні смертей у М'янмі, вибух в Індонезії, вірменський прем'єр хоче піти у відставку, а гігантський контейнеровоз "Ever Given" зсунули з мілини – дайджест міжнародних подій

Під час протестів у М'янмі цими вихідними вбили понад сотню протестувальників. Серед загиблих була дівчинка-підліток. В Індонезії на нафтопереробному заводі стався вибух. Вірменський прем'єр Нікол Пашинян хоче подати у відставку, а контейнеровоз "Ever Given", що заблокував Суецький канал - зсунули з мілини. Детальніше – у міжнародному огляді.

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