Безсмертний: Кремль взяв курс на ескалацію

Тетяна Гайжевська Відео 20:55, 5.04.2021

Експредставник України в Тристоронній контактній групі, дипломат Роман Безсмертний в ефірі телеканалу OBOZREVATEL заявив, що ситуація на Донбасі кардинально змінилася. На його думку, мирний розвиток ситуації є малоймовірним. За оцінками дипломата, Росія може піти або на загострення бойових дій, або на зіткнення у нових локаціях.

"У найгіршому варіанті Україна стає полем бою", – наголосив Безсмертний. Він додав, що головна мета РФ – знищення України як держави – залишається актуальною.

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