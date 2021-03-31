Байден продовжив санкції проти РФ через кібератаки, а Фінляндія збирається запустити найбільший в Європі атомний реактор – дайджест міжнародних подій

Obozrevatel Відео 10:15, 31.03.2021 Оновлено: 10:40, 31.03.2021

Сполучені Штати продовжили санкції проти РФ через кібератаки.

Білорусь збирається оголосити опозиціонерку Тихановську у міжнародний розшук, а Фінляндія тим часом добудовує найбільший у Європі ядерний реактор. Більше про це і не тільки – розкажуть наші журналісти у міжнародному огляді.

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