Байден продлил санкции против РФ из-за кибератак, а Финляндия собирается запустить крупнейший в Европе атомный реактор – дайджест международных событий

Obozrevatel Видео 10:15, 31.03.2021 Обновлено: 10:40, 31.03.2021

Соединенные Штаты продлили санкции против РФ из-за кибератак.

Беларусь собирается объявить оппозиционера Тихановскую в международный розыск, а Финляндия тем временем достраивает крупнейший в Европе ядерный реактор.

Больше об этом и не только – расскажут наши журналисты в международном обзоре.

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