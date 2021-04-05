Бабін: деокупація Криму можлива за три роки

Тетяна Гайжевська Відео 14:54, 5.04.2021 Оновлено: 15:51, 5.04.2021

Експостійний представник президента України в АР Крим Борис Бабін в ефірі телеканалу OBOZREVATEL заявив, що країна-агресор Росія опинилася у "системній кризі" через проблему прісної води в окупованому Криму. Він наголосив, що Україна відновить водопостачання півострову тільки після "деокупації чи капітуляції".

За оцінками дипломата, на деокупацію Криму можна чекати в перспективі найближчих 3-4 років.

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