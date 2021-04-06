Як не потрапити в чорний список авіакомпаній: названо правила

Людина, яка потрапила в чорний список авіакомпаній, може втратити право польотів на рік або навіть довше. Причини для цього можуть бути різними, тому краще ознайомитися з ними заздалегідь.

Так, якщо пасажир не підкоряється командам пілота або своєю поведінкою порушує соціальні норми, то може опинитися в списку порушників, пише Travelask.

Коли справа доходить до чорного списку, то це передбачає проведення певної процедури. Створюється спеціальний документ, в якому пілот вказує, які саме порушення вчинив мандрівник. Потім справа передається поліції. Суд вирішить, чи досить буде обійтися штрафом, чи внести пасажира в чорний список.

Щоб не опинитися в такій ситуації, варто пам'ятати всього кілька простих правил: не проносити і не розпивати спиртні напої, не курити (були ситуації, коли туристів заносили в чорний список через куріння електронних пристроїв), а також не потрібно вступати в конфлікти з іншими пасажирами та членами екіпажу.

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