В Україні змінили правила в'їзду для іноземців: які нововведення схвалив Кабмін

В Україні змінили правила перетину державного кордону на в'їзд. Тепер дітям-іноземцям до 12 років не потрібен негативний ПЛР-тест, а час дії сертифіката про такий аналіз на коронавірус продовжено з 48 до 72 годин.

Зміни до відповідної постанови (№1236 від 9 грудня 2020 року) вніс Кабінет міністрів. Про це в четвер, 8 квітня, повідомила пресслужба МВС у Facebook.

Які правила перетину кордону України на в'їзд діють

Іноземці повинні мати поліс (свідоцтво, сертифікат) страхування, виданий страховою компанією, зареєстрованою в Україні, або іноземною, яка має представництво на території країни чи договірні відносини зі страховою компанією-партнером на території України (асистанс). Цей поліс повинен покривати витрати, пов'язані з лікуванням COVID-19 та обсервацією, і діяти на термін перебування в Україні.

Поліс не потрібен таким категоріям іноземців:

іноземцям, особам без громадянства, які постійно проживають на території України;

особам, визнаним біженцями, або особам, які потребують додаткового захисту;

працівникам дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав;

представникам офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членам їхніх сімей;

водіям і членам екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні, нерегулярні та маятникові перевезення;

членам екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад;

військовослужбовцям збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасників програми НАТО "Партнерство заради миру", які беруть участь у заходах щодо підготовки підрозділів Збройних сил.

Іноземці повинні мати негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР. Аналіз потрібно провести не більше ніж за 72 години до перетину державного кордону.

ПЛР-тест не потрібен іноземцям та особам без громадянства, які не досягли 12 років.

Яким громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають на території країни, не потрібно проходити самоізоляцію:

особи, які не досягли 12 років;

водії та члени екіпажів вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення;

члени екіпажів повітряних і морських, річкових суден, члени поїзних і локомотивних бригад;

особи, які здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;

особи, які мають негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, проведений не більше ніж за 72 години до перетину державного кордону.

"Ці винятки застосовуються, якщо немає підстав вважати, що зазначені категорії осіб були в контакті з хворим на COVID-19", – підкреслила пресслужба.

Зміни правил перетину кордону Facebook / МВС

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