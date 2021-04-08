В Украине изменили правила въезда для иностранцев: какие новшества одобрил Кабмин

В Украине изменили правила пересечения государственной границы на въезд. Теперь детям-иностранцам до 12 лет не нужен негативный ПЦР-тест, а время действия сертификата о таком анализе на коронавирус продлено из 48 до 72 часов.

Изменения в соответствующее постановление (№ 1236 от 9 декабря 2020 года) внес Кабинет министров. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщила пресс-служба МВД в Facebook.

Какие правила пересечения границы Украины на въезд действуют

Иностранцы должны иметь полис (свидетельство, сертификат) страхования, выданный страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной, которая имеет представительство на территории страны или договорные отношения со страховой компанией-партнером на территории Украины (ассистанс). Этот полис должен покрывать расходы, связанные с лечением COVID-19 и обсервацией, и действовать на срок пребывания в Украине.

Полис не нужен таким категориям иностранцев:

иностранцам, лицам без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины;

лицам, признанным беженцами, или лицам, которые нуждаются в дополнительной защите;

работникам дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств;

представителям официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членам их семей;

водителям и членам экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные, нерегулярные и маятниковые перевозки;

членам экипажей воздушных и морских, речных судов, членов поездных и локомотивных бригад;

военнослужащим вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил.

Иностранцы должны иметь отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР. Анализ нужно провести не более чем за 72 часа до пересечения государственной границы.

ПЦР-тест не нужен иностранцам и лицам без гражданства, не достигших 12 лет.

Каким гражданам Украины, иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории страны, не нужно проходить самоизоляцию:

лица, не достигшие 12 лет;

водители и члены экипажей грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки;

члены экипажей воздушных и морских, речных судов, члены поездных и локомотивных бригад;

лица, осуществляющие перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;

лица, имеющие отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, проведенный не более чем за 72 часа до пересечения государственной границы.

"Эти исключения действуют, если нет оснований полагать, что указанные категории лиц были в контакте с больным COVID-19", – подчеркнула пресс-служба.

Изменения правил пересечения границы Facebook / МВД

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