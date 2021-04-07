Кіпр відкрив кордони для українців за новими правилами: що змінилося

З 1 квітня популярний курорт Кіпр відкрив свої кордони для українських туристів. Тепер відпочивальники острова повинні будуть носити з собою спеціальний дозвіл, а прогулянки будуть регламентовані часом.

Щоб вийти з готелю, постояльці будуть зобов'язані заповнити спеціальну декларацію або надіслати повідомлення і дочекатися дозволу покинути територію. Про це пише видання Cyprus Mail.

Зазначається, що гуляти можна буде тільки в певний час: у будні – два виходи у світ по три години, а у вихідні – на годину більше. Крім того, перебувати на вулиці можна суворо з 6:00 до 23:00.

Нагадаємо, людям, які пройшли тестування і в яких підтверджена відсутність COVID-19, буде гарантовано перебування на курорті без карантину. Діти до 12 років звільнені від проходження тестування, а діти у віці від 12 до 18 років будуть здавати аналіз згідно з чинним протоколом.

Раніше міністр туризму Індонезії Сандіага Уно заявив, що популярний курорт Балі планує відкрити кордони для міжнародного туризму у червні або липні 2021 року. Це може статися, якщо ситуація з пандемією COVID-19 покращиться.

Також у Болгарії з 1 травня почнеться новий туристичний сезон. Для відпочивальників введуть спеціальні правила проживання і харчування.

Як повідомляв OBOZREVATEL: