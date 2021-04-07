Кипр открыл границы для украинцев по новым правилам: что изменилось

С 1 апреля популярный курорт Кипр открыл свои границы для украинских туристов. Теперь отдыхающие острова должны будут носить с собой специальное разрешение, а прогулки будут регламентированы временем.

Чтобы выйти из отеля, постояльцы будут обязаны заполнить специальную декларацию или отправить сообщение, и дождаться разрешения покинуть территорию гостиницы. Об этом пишет издание Cyprus Mail.

Отмечается, что гулять можно будет только в определенное время: в будни – два выхода в свет по три часа, а в выходные – на час больше. Кроме того, находиться на улице можно строго с 6:00 до 23:00.

Напомним, людям, которые прошли тестирование и у которых подтверждено отсутствие COVID-19, будет гарантировано пребывание на курорте без карантина. Дети до 12 лет освобождены от прохождения тестирования, а дети в возрасте от 12 до 18 лет будут сдавать анализ в соответствии с действующим протоколом.

Ранее министр туризма Индонезии Сандиага Уно заявил, что популярный курорт Бали планирует открыть границы для международного туризма в июне или июле 2021 года. Это может произойти, если ситуация с пандемией COVID-19 улучшится.

Также в Болгарии с 1 мая начнется новый туристический сезон. Для отдыхающих введут специальные правила проживания и питания.

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