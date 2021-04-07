Кипр открыл границы для украинцев по новым правилам: что изменилось
С 1 апреля популярный курорт Кипр открыл свои границы для украинских туристов. Теперь отдыхающие острова должны будут носить с собой специальное разрешение, а прогулки будут регламентированы временем.
Чтобы выйти из отеля, постояльцы будут обязаны заполнить специальную декларацию или отправить сообщение, и дождаться разрешения покинуть территорию гостиницы. Об этом пишет издание Cyprus Mail.
Отмечается, что гулять можно будет только в определенное время: в будни – два выхода в свет по три часа, а в выходные – на час больше. Кроме того, находиться на улице можно строго с 6:00 до 23:00.
Напомним, людям, которые прошли тестирование и у которых подтверждено отсутствие COVID-19, будет гарантировано пребывание на курорте без карантина. Дети до 12 лет освобождены от прохождения тестирования, а дети в возрасте от 12 до 18 лет будут сдавать анализ в соответствии с действующим протоколом.
Ранее министр туризма Индонезии Сандиага Уно заявил, что популярный курорт Бали планирует открыть границы для международного туризма в июне или июле 2021 года. Это может произойти, если ситуация с пандемией COVID-19 улучшится.
Также в Болгарии с 1 мая начнется новый туристический сезон. Для отдыхающих введут специальные правила проживания и питания.
Как сообщал OBOZREVATEL:
правительство Таиланда хочет отменить карантин для туристов. Государство в Юго-Восточной Азии планирует в скором времени отменить обязательный карантин для туристов, которые сделали прививки от коронавируса.
Правительство Нидерландов изменило требования по тестированию на COVID-19 для туристов из Украины, Беларуси, России и других стран, находящихся в зоне с высоким риском заражения.