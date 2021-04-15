Греція скасує тижневий карантин для туристів: названо умову

Грецькі Афіни з понеділка, 19 квітня, скасують тижневий карантин для туристів з країн Європейського союзу з однією умовою: мандрівники повинні показати негативний ПЛР-тест чи бути вакцинованими.

Щоденна газета Kathimerini пише, що деякі з іноземців також будуть піддані вибірковому тестуванню. Крім відвідувачів з ЄС, карантин також буде скасований для туристів з Ізраїлю, США, Великобританії, Сербії, Ізраїлю та Об'єднаних Арабських Еміратів.

Перебуваючи в самій країні, люди повинні пам'ятати про карантинні заходи обережності, в тому числі не забувати про носіння маски.

Відомо, що спочатку Афіни планували оголосити про початок туристичного сезону 14 травня, щоб в подальшому скасувати карантинні обмеження.

Крім того, Греція розглядає можливість заміни ПЛР-тесту на експрес-тест на антиген "з метою зниження витрат на подорож", який може бути введений вже з 14 травня.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що уряд Мальти планує виплатити мандрівникам по 200 євро. Такий крок допоможе швидше відновити туристичну сферу, яка практично зникла через пандемію коронавірусу. Однак сума залежить від готелю, який вибере турист, і кількості днів перебування.