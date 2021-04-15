Греция отменит недельный карантин для туристов: названо условие

Греческие Афины с понедельника, 19 апреля, отменят недельный карантин для туристов из стран Европейского союза с одним условием: путешественники должны показать отрицательный ПЦР-тест либо быть вакцинированными.

Ежедневная газета Kathimerini пишет, что некоторые из иностранцев также будут подвергнуты выборочному тестированию. Помимо посетителей из ЕС, карантин также будет отменен для туристов из Израиля, США, Великобритании, Сербии, Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов.

Находясь в самой стране, люди должны помнить о карантинных мерах предосторожности, в том числе не забывать о ношении маски.

Известно, что сначала Афины планировали объявить о начале туристического сезона 14 мая, чтобы в дальнейшем отменить карантинные ограничения.

Кроме того, Греция рассматривает возможность замены ПЦР-теста на экспресс-тест на антиген "с целью снижения затрат на путешествие", который может быть введен уже с 14 мая.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что правительство Мальты планирует выплатить путешественникам по 200 евро. Такой шаг поможет быстрее возобновить туристическую сферу, которая практически исчезла из-за пандемии коронавируса. Однако сумма зависит от отеля, который выберет турист, и количества дней пребывания.