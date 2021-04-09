За що можуть заарештувати туриста в різних країнах світу: поради мандрівникам

Після того, як нашу країну сколихнув скандал про публічне роздягання українських моделей на курорті в Дубаї, багато хто вперше дізнався, що в мусульманських країнах навіть за часткову наготу можуть оштрафувати.

Так, в арабських державах немає градації – топлес чи повне оголення. Все це вважається образою суспільної моралі та карається адміністративним і навіть кримінальним порядком. OBOZREVATEL вирішив дізнатися, за що можуть заарештувати туристів в інших країнах.

1. Саудівська Аравія, Афганістан, Пакистан, Сирія, Ліван, ОАЕ й ісламські країни Африки

За законами шаріату, що діє в цих країнах, жінка зобов'язана приховувати свою зовнішність у публічних місцях, щоб не вводити в спокусу чоловіків. Місцеві жительки можуть відкривати тільки обличчя і п'ясті. В Афганістані та Пакистані за хоча б часткове оголення представницю жіночої статі можуть стратити побиттям камінням, в інших вона отримає тілесне покарання і серйозний тюремний термін. Майже такі ж самі покарання чекають і туристок, які порушили закон.

За законами шаріату, жінка зобов'язана ховати своє тіло і бути скромною Pixabay

Так, із 2019 року в Саудівській Аравії діє "закон про публічну порядність", що визначає правила, яких повинні однаково дотримуватися і місцеві жителі, і туристи. Крім того, за зберігання наркотиків у цих країнах може загрожувати не тільки тюремний термін, але й навіть смертна кара.

2. Немусульманські країни близького Сходу – Сінгапур і Таїланд

У цих державах публічне оголення також загрожує злочином. Наприклад, в Сінгапурі закон забороняє ходити голяка навіть у власному домі (або у номері готелю) за відкритих штор. За це порушення загрожує штраф до 2 тис. доларів або арешт до трьох місяців. А в Таїланді, що відомий як центр секс-туризму, немає жодного легального нудистського пляжу. Згадайте про це, коли вирішите роздягнутися, щоб позасмагати на піску.

У Таїланді немає жодного легального нудистського пляжу Pixabay

3. Греція і Сербія

У Греції жінкам дозволено засмагати без верху від купальника, але от якщо поліція помітить відсутність і нижньої частини бікіні, то може оштрафувати на суму до 500 євро. Подібні штрафи можна отримати й у Сербії.

4. Італія та Іспанія

З 2019 року влада Риму видала закон, який забороняє чоловікам оголювати верхню частину тіла в громадських місцях. В інших куточках Італії закон забороняє оголюватися навіть на пляжах "негарним" жінкам із зайвою вагою. Так, у законі Тропея дослівно йдеться: "Жінкам, що товсті, потворні або непривабливі, забороняється з'являтися на пляжі в роздягненому вигляді". У місті Палермо всім жінкам можна роздягатися догола, а от чоловікам – ні.

У деяких куточках Італії оголятися на пляжі заборонено "негарним" жінкам Pixabay

А в Барселоні (Іспанія) штрафи в 300-500 євро передбачені й для тих, хто вийде за територію нудистського пляжу без одягу.

5. США

Закони про непристойну поведінку в Америці відрізняються залежно від штату. Загалом, на території країни публічна нагота залишається незаконною, хоча в деяких штатах людям незалежно від статі можна роздягатися в громадських місцях, якщо немає мети "шокувати, збудити або образити інших людей". Ба більше, в Нью-Йорку офіційно дозволено жінкам ходити вулицями з голими грудьми.

У Нью-Йорку офіційно дозволили жінкам ходити вулицями з голими грудьми Pixabay

Варто відзначити, що в штаті Каліфорнія за заклики до заворушень і масових заходів типу мітингів, встановлений штраф 1000 доларів і до кількох років в'язниці. Такими вважаються і вчинки, що "турбують" оточення, навіть якщо їх скоять лише дві особи.

6. Куба

На Кубі увагу поліції вам забезпечено, якщо ви приїхали відпочивати на курорт зі своєю другою половинкою однієї з вами статі. Якщо така пара буде на вулиці виявляти свої почуття і це хтось побачить, то пояснювати свою поведінку доведеться вже в поліцейській дільниці. Крім того, в країні кримінальний термін загрожує за фотографування військових об'єктів, електростанцій, мостів, демонстрації та мітинги. Такі самі правила діють у Єгипті та Зімбабве.

На Кубі не варто публічно показувати свої почуття до партнера Pixabay

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