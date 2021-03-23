Не Єгипет і Туреччина: топ-5 "незаїжджених" країн для відпочинку під час пандемії

Багато українців, які люблять подорожі, під час пандемії коронавірусу опинилися практично в пастці. Європа й Азія закриті, на в'їзд в інші країни потрібно здавати тести, а то й не один.

Турагенти пропонують відпочинок за системою "все включено" на території готелів Єгипту і Туреччини. Але що робити, якщо ледачий пляжний відпочинок – це не ваше і хочеться отримати максимум вражень від нової країни – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

1. Грузія

Поїсти хінкалі, випити чачу і закусити джонджолі можна вже зараз. Грузія відкрила кордони для українців з умовою надання в аеропорту негативного результату ПЛР-тесту. Ця країна створена для багатокілометрових прогулянок по старому місту, фотографій архітектури в стилі радянського бруталізму. Також можна вирушити в різнокольорову пустелю Давид Гареджі, випити тієї самої грузинської води в місті Боржомі, що розташувалося в ущелині, або прогулятися Казбегою біля підніжжя гори.

Для тих, хто хоче встигнути покупатися в морі, краще їхати в Грузію в період з травня по вересень. Вартість літнього відпочинку починається від 600 $.

Грузія відкрила свої кордони 1 березня Pixabay

2. Кенія

Ця африканська країна – одна з найрозвиненіших на континенті. Але при цьому, тут можна відчути всю красу життя в африканській савані під час сафарі. Для туристів відкрито національні заповідники Масаї Миру, Амбоселі з найкращим краєвидом на Кіліманджаро, озера Накуру і Найваша та інші. Краще планувати поїздку до Кенії на липень, час великої міграції, коли багатотисячні стада парнокопитних проходять тисячі кілометрів у пошуках нових пасовищ.

Найкращий час для поїздки до Кенії – час великої міграції Pixabay

Для в'їзду в країну потрібно мати на руках негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19, зроблений не раніше, ніж за 96 годин до прибуття. Крім того, потрібно заповнити електронну візу на офіційному сайті.

3. Марокко

Марокко стане порятунком для тих, хто шукає екзотичний відпочинок на порозі Європи. У цій країні можна побачити арки Легзіри, побувати в синьому місті Шавен і випробувати сафарі в пустелі. А ще в Марокко розташовувалася вілла легендарного кутюр'є Ів Сен-Лорана. Загалом ця країна залишить дивовижні спогади після поїздки, які будуть гріти все життя.

Марокко залишить дивовижні спогади після поїздки Pixabay

На період карантину в'їзд у Марокко для громадян України закритий до кінця березня, проте є всі шанси, що ця країна відкриється для туризму вже через кілька тижнів. Також зазначимо, що для відвідування Марокко потрібно відрити одноразову візу, вартість якої становить 60 доларів.

У цій країні безліч незвичайних і захоплюючих місць для туристів Pixabay

4. Чорногорія

Країна розташовується в Південно-Східній Європі, серед скелястих гір на узбережжі Адріатичного моря. Крім пляжного відпочинку, тут є природні пам'ятки, від яких захопить дух. Наприклад, каньйон Тари з його водоспадами, скелями та стрімкими порогами є найглибшим каньйоном Європи. Сюди з'їжджаються шанувальники екстремальних видів спорту. Туристам Чорногорії також варто відвідати міський парк Тівата і замок Буча в Пржно, історичні міста Будву і Котор, де зібрано перлини готичної архітектури.

Для відвідування цієї країни українцям потрібно зробити ПЛР-тест за 48 годин до вильоту або тест на антитіла (класу IgC).

У Чорногорію краще їхати влітку, щоб поплавати в Адріатичному морі Pixabay

5. Болгарія

Багато хто знає, що цьогоріч гірськолижні курорти Болгарії були в рази дешевші від українського Буковеля. З літнім відпочинком, сезон якого починається в червні, справи йдуть так само. Цінова політика турів на пляжні курорти починається від 200€ на двох. Країна сподобається і туристам, які люблять прогулятися серед історичних пам'яток. Їх чекають Рильський монастир, монастир Аладжа, собори та мечеті, а також Несебр, який став музеєм.

До початку туристичного сезону для всіх іноземців Болгарія ввела єдині правила: мати при собі негативний результат тесту ПЛР або документ про наявність антитіл.

У Болгарії не тільки неймовірна природа, а й безліч історичних пам'яток Pixabay

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