Відпустка в "червоній зоні": 9 найпоширеніших запитань про відпочинок 2021 року

Ситуація з пандемією коронавірусу в країнах змінюється практично щохвилини – не можна передбачити, чи буде введено карантин, в якій зоні опиняться держави, чи можна буде користуватися авіа та іншими транспортними засобами, а також з якими проблемами можуть зіткнутися туристи не тільки через перетин кордонів, але й під час міжміських відправлень по Україні.

OBOZREVATEL вирішив розібрати найпопулярніші запитання, які хвилюють туристів 2021 року під час пандемії коронавірусу.

Якщо країна, з якої я прилетів, опинилася в "червоній зоні", що робити?

За словами глави всеукраїнської Асоціації туроператорів Ігоря Голубахи, немає значення, звідки приїхав турист – із країн "червоної" або "зеленої" зони. Нині всі, хто перетинає кордон з Україною, повинні діяти за однаковим алгоритмом.

"Після того, як людина прилітає в Україну, необхідно здати тест на COVID-19. Якщо ж ви не робите аналіз в аеропорту, необхідно встановити додаток "Дій вдома", за допомогою якого прикордонники зможуть контролювати, чи зробили ви тест протягом 48 годин. Якщо у вас буде позитивний тест – необхідно самоізолюватись на 14 днів. А якщо негативний, тоді у вас є право вільно переміщатися по Україні", – розповів Голубаха.

Якщо я не хочу здавати тест в аеропорту після прибуття в країну, що робити?

Протягом 48 годин туристам необхідно приїхати на місце самоізоляції і здати тест у найближчій лабораторії (всі лабораторії можна знайти на сайті). Якщо ви зважилися на 14-денну самоізоляцію, то активувати додаток "Дій вдома" варто як тільки ви дістанетеся до місця самоізоляції.

Якщо я вирішив здавати ПЛР-тест після прильоту, що потрібно робити?

У будь-якому випадку ви встановлюєте на свій смартфон додаток "Дій вдома". Далі вам необхідно піти в одну з лабораторій, які сертифіковані МОЗ, або ж здати ПЛР-тест в аеропортах України. Всі лабораторії автоматично передають дані про ваш результат у додаток "Дій вдома", і тільки після цього вас знімають із самоізоляції.

Якщо я іноземець і хочу прилетіти в Україну, що для цього потрібно?

Тепер для в'їзду в Україну всім іноземцям, незалежно від країни відправлення, потрібно мати страховий поліс, що покриває витрати, пов'язані у зв'язку з лікуванням COVID-19. Крім того, в аеропорту закордонні гості повинні надати ПЛР-тест, зроблений не раніше ніж за 72 години до перетину українського кордону. Якщо відсутній тест або страховий поліс – в'їзд або транзит через Україну іноземцю заборонений.

Якщо в Україні місто увійшло в "червону зону", я можу переміщатися в інше місто?

За словами Ігоря Голубахи, в містах України немає такого контролю і правил, як із перетином кордону.

"Якщо якесь із міст потрапляє в "червону зону", ви можете спокійно переміщатися", – заявив президент "Гамалії".

А як працюватиме міжміський транспорт в Україні під час карантину?

За даними Укрзалізниці, висадка і посадка пасажирів не відбувається в Ужгороді, Мукачеві та по всій Закарпатській та Чернівецькій областях. З Києва поки що потяги не припиняють рух.

Також на питання про роботу автобусів у міжміських напрямках відповіла компанія автобусних перевезень ECOLINES.

"Нині ми працюємо без змін і в звичайному режимі, ніяких обмежень у нас немає. Якщо раптом будуть якісь зміни у зв'язку з карантином, ми повідомимо всіх пасажирів про це в смс-повідомленні або ж зателефонуємо. Якщо пасажир придбав квиток, а потім рейс закривають або скасовують, компанія повертає 100% вартості від проїзду або ж ми пропонуємо переоформити квиток на відкриту дату", – говориться на гарячій лінії компанії.

Чи можна повернути гроші за проживання під час карантинних обмежень?

Усе залежить від того, як саме і де ви оформляли бронь готелів або апартаментів: напряму, через турагентство, туроператора, або через перевірені сайти, наприклад, Booking.com.

Так, якщо ви бронювали житло напряму, вам необхідно зв'язатися з адміністрацією. Якщо скористалися послугами турагенств, варто уточнювати інформацію в їхній компанії. Якщо безпосередньо через перевірені сайти для броні житла, потрібно звернутися в службу підтримки або зателефонуйте на гарячу лінію. Точно стверджувати, що ви зможете отримати компенсацію, не можна. Передусім потрібно розуміти, як саме була організована ваша відпустка, і на які умови ви погоджувалися перед поїздкою.

Чи варто зараз подорожувати, попри введення "червоних зон" і карантинів?

Через нестабільні прогнози щодо ситуації з коронавірусом краще перенести відпустку, щоб захистити не тільки своє здоров'я, але й гаманець. Оскільки ніхто вам не дасть гарантію, що у вас не стануться фінансові втрати через скасування або перенесення запланованої подорожі.

Де перевіряти актуальну інформацію про ситуацію, пов'язану з коронавірусом у країні?

Дізнатися більше інформації про те, який регіон в Україні в "червоній" зоні і які карантинні заходи запроваджені, можна на сайті Міністерства охорони здоров'я України. А ось якщо ви відправляєтеся в подорож за кордон, необхідно перед вильотом ознайомитися з усією актуальною інформацією країни, куди ви летите.

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