Отпуск в "красной зоне": 9 самых распространенных вопросов об отдыхе в 2021 году

Ситуация с пандемией коронавируса в странах меняется практически ежеминутно – нельзя предугадать, будет ли введен карантин, в какой зоне окажутся государства, можно ли будет пользоваться авиа и другими транспортными средствами, а также, с какими проблемами могут столкнуться туристы не только из-за пересечения границ, но и во время междугородных отправлений по Украине.

OBOZREVATEL решил разобрать самые популярные вопросы, которые волнуют туристов в 2021 году во время пандемии коронавируса.

Если страна, с которой я прилетел, оказалась в "красной зоне", что делать?

По словам главы всеукраинской Ассоциации туроператоров Игоря Голубахи, не имеет значение откуда приехал турист – из страны "красной" или "зеленой" зоны. На данный момент все, кто пересекает границу с Украиной, должны действовать по одинаковому алгоритму.

"После того, как человек прилетает в Украину, необходимо сдать тест на COVID-19. Если же вы не делаете анализ в аэропорту, необходимо установить приложение "Дій вдома", с помощью которого пограничники смогут контролировать, сделали ли вы тест в течение 48 часов. Если у вас будет положительный тест – необходимо самоизолироваться на 14 дней. А если негативный, тогда у вас есть право свободно перемещаться по Украине", – рассказал Голубаха.

Если я не хочу сдавать тест в аэропорту после прибытия в страну, что делать?

В течение 48 часов туристам необходимо приехать на место самоизоляции и сдать тест в ближайшей лаборатории (все лаборатории можно найти на сайте). Если вы решились на 14-дневную самоизоляцию, то активировать приложение "Дій вдома" стоит, как только вы доберетесь до места самоизоляции.

Если я решил сдавать ПЦР-тест по прилете, что нужно делать?

В любом случае вы устанавливаете на свой смартфон приложение "Дій вдома". Далее вам необходимо пойти в одну из лабораторий, которая сертифицирована МОЗ, либо же сдать ПЦР-тест в аэропортах Украины. Все лаборатории автоматически передают данные о вашем результате в приложение "Дій вдома", и только после этого вас снимают с самоизоляции.

Если я иностранец и хочу прилететь в Украину, что для этого нужно?

Теперь для въезда в Украину всем иностранцам, независимо от страны отправления, нужно иметь страховой полис, покрывающий расходы в случае лечения COVID-19. Кроме того, в аэропорту зарубежные гости должны предъявить ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до пересечения украинской границы. Если отсутствует тест или страховой полис – въезд или транзит через Украину иностранному гражданину запрещен.

Если в Украине город вошел в "красную зону", я могу перемещаться в другой город?

По словам Игоря Голубахи, в городах Украины нет такого контроля и правил, как с пересечением границы.

"Если какой-то из городов попадает в "красную зону", вы можете спокойно перемещаться", – заявил президент "Гамалии".

А как будет работать междугородний транспорт в Украине во время карантина?

По данным Укразалізниці, высадка и посадка пассажиров не происходит в Ужгороде, Мукачево и по всей Закарпатской и Черновицкой областях. Из Киева пока что поезда не прекращают движение.

Также на вопрос о работе автобусов на междугородних направлениях ответила компания перевозок ECOLINES.

"На сегодняшний день мы работаем без изменений и в обычном режиме, никаких ограничений у нас нет. Если вдруг будут какие-то изменения в связи с карантином, мы известим всех пассажиров об этом в смс-сообщении или же позвоним. Если пассажир приобрел билет, а затем рейс закрывают или отменяют, компания возвращает 100% стоимости проезда или же мы предлагаем сделать билет на открытую дату", – говорится на горячей линии компании.

Можно ли вернуть деньги за проживание во время карантинных ограничений?

Все зависит от того, как именно и где вы оформляли бронь отелей, гостиниц или апартаментов: напрямую, через турагентство, туроператора, либо через проверенные сайты, к примеру, Booking.com.

Так, если вы бронировали жилье напрямую, вам необходимо связаться с администрацией. Если же воспользовались услугами турагентств, необходимо узнавать информацию непосредственно в их компании. Если через проверенные сайты для брони жилья, стоит обратиться в службу поддержки или перезвонить на горячую линию. Точно утверждать, что вы сможете получить компенсацию, нельзя. В первую очередь нужно понимать, как именно был организован ваш отпуск, и на какие условия вы соглашались перед поездкой.

Стоит ли сейчас путешествовать, несмотря на введение "красных зон" и карантинов?

Из-за нестабильных прогнозов по случаю коронавируса, лучше перенести отпуск, чтобы защитить не только свое здоровье, но и кошелек. Поскольку никто вам не даст гарантии, что не случатся финансовые потери в связи с отменной или переносом запланированного путешествия.

Где проверять актуальную информацию о ситуации, связанной с коронавирусом в стране?

Узнать больше информации о том, какой регион в Украине в "красной" зоне и какие карантинные меры приняты, можно на сайте Министерства здравоохранения Украины. А вот если вы отправляетесь в путешествие за границу, необходимо перед вылетом ознакомиться со всей актуальной информацией государства, куда вы летите.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL: