У мережі показали фото дитсадкових дач, де відпочивали радянські діти влітку

У СРСР не завжди була можливість взяти тривалу відпустку, щоб посидіти з дітьми влітку, але ж хотілося, щоб дитина відпочила, засмагла і стала більш здоровою і життєрадісною. Тому на допомогу приходила унікальна система дитсадкових дач.

У ці місця відправляли дітей молодшого віку, а старші проводили час у таборах. Видання TravelAsk опублікувало декілька фото того, як відпочивали радянські діти влітку на дитсадкових дачах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Здоров'ю на користь

На сьогодні не кожні батьки погодяться на те, щоб відправити на відпочинок свою дитину з однолітками на кілька тижнів, але за радянських часів до цього ставилися набагато простіше і щиро раділи, що у дітей буде можливість не сидіти в задушливій квартирі, а активно гуляти на свіжому повітрі.

Здоров'ю на користь TravelAsk

Краще ніж дача нічого не придумаєш

Здоров'я дітей дійсно після відвідування подібних дитсадкових дач значно поліпшувалося. Позначалося і відмінне харчування, і тривалий обідній сон, і загальна підвищена увага вихователів, які придумували цікаве дозвілля для своїх маленьких підопічних.

Краще ніж дача нічого не придумаєш TravelAsk

Гуляти під наглядом

Нагляд за дітьми був надійним. Розуміючи, що діти, особливо на початку, нудьгують за батьками і будинком, вихователі намагалися відволікти їх, виявляючи чудеса організаторських особливостей.

Гуляти під наглядом TravelAsk

Два місяці – це маленьке життя

Заїзд на дитсадкові дачі здійснювався на два місяці. Нарівні з більш вільною, ніж у місті, обстановкою, тут теж панували колективний дух і дисципліна. Траплялися й НП, але рідко, вихователі були напоготові й уважно підходили до безпеки дітей.

Два місяці – це маленьке життя TravelAsk

За ягодами всім дитячим садом

Нерідко весь дитячий сад вирушав у ліс "на промисел". Але збір ягід іноді був не дуже ефективний: зголоднілі на свіжому повітрі діти відразу з'їдали всю свою "здобич". Але радості від таких походів було не менше.

За ягодами всім дитячим садком TravelAsk

Дітей не впізнати

Наприкінці заїзду багато батьків просто не впізнавали свою дитину, оскільки перед собою вони бачили рум'яного засмаглого карапуза з новими враженнями, силами, а головне – здоров'ям.

Дітей не впізнати TravelAsk

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у мережі з'явилася добірка документальних знімків звичайного радянського життя, які в самому СРСР були заборонені до оприлюднення для громадськості. Цікаві кадри, які раніше ніде широко не публікувались, зроблено фотографами Володимиром Воробйовим і Володимиром Соколаєвим.