В сети показали фото детсадовских дач, где отдыхали советские дети летом

В СССР не всегда была возможность взять длительный отпуск, чтобы посидеть с детьми летом, а ведь хотелось, чтобы ребенок отдохнул, загорел и стал более здоровым и жизнерадостным. Поэтому на помощь приходила уникальная система детсадовских дач.

В эти места отправили детей помладше, а старшие проводили время в лагерях. Издание TravelAsk опубликовало несколько фото того, как отдыхали советские дети летом на детсадовских дачах (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Здоровью на пользу

На сегодняшний день не каждые родители согласятся на то, чтобы отправить на отдых своего ребенка со сверстниками на несколько недель, но в советское время к этому относились гораздо проще и искренне радовались, что у детей будет возможность не сидеть в душной квартире, а активно гулять на свежем воздухе.

Здоровью на пользу TravelAsk

Лучше дачи ничего не придумаешь

Здоровье детей действительно после посещения подобных детсадовских дач значительно улучшалось. Сказывалось и отличное питание, и продолжительный обеденный сон, и общее повышенное внимание воспитателей, которые придумывали интересный досуг для своих маленьких подопечных.

Лучше дачи ничего не придумаешь TravelAsk

Гулять под присмотром

Присмотр за детьми был надежным. Понимая, что дети, особенно в начале, скучают по родителям и дому, воспитатели старались отвлечь их, проявляя чудеса организаторских особенностей.

Гулять под присмотром TravelAsk

Два месяца – это маленькая жизнь

Заезд на детсадовские дачи осуществлялся на два месяца. Наравне с более вольной, чем в городе, обстановкой, здесь тоже царил коллективный дух и дисциплина. Случались и ЧП, но редко, воспитатели были начеку и внимательно подходили к безопасности детей.

Два месяца – это маленькая жизнь TravelAsk

За ягодами всем детским садом

Нередко весь детский сад отправлялся в лес "на промысел". Но сбор ягод иногда был не очень эффективен: проголодавшиеся на свежем воздухе дети тут же съедали всю свою "добычу". Но радости от таких походов было не меньше.

За ягодами всем детским садом TravelAsk

Детей не узнать

В конце заезда многие родители просто не узнавали своего ребенка, так как перед собой они видели румяного загорелого карапуза с новыми впечатлениями, силами, а главное – здоровьем.

Детей не узнать TravelAsk

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети появилась подборка документальных снимков обычной советской жизни, которые, в самом СССР были запрещены к обнародованию для общественности. Интересные кадры, которые ранее нигде широко не публиковались, сделаны фотографами Владимиром Воробьевым и Владимиром Соколаевым.