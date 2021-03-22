Осадча показала, як Грузія оживає після локдауну. Фото

Українська телеведуча Катерина Осадча прогулялася спорожнілими вулицями Тбілісі (Грузія) і зізналася, що країна все ще оговтується після локдауну.

Відповідними фото з поїздки Осадча поділилася на особистій сторінці в Instagram. Зірка також розповіла, що Грузія поступово скасовує суворі обмеження: відкриваються ресторани, магазини. Однак в країні все ще діє комендантська година (щоб дивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Грузія оговтується після локдауну, відкриваються ресторани, магазини, але багато ще закрито і що найсумніше, багато закладів закрито назавжди, в центрі багато порожніх приміщень. Незвично бачити порожні вулиці й найбільш незвичне – поспішати в готель до 21:00. Вперше в житті потрапляю в місто, де діє комендантська година. З 21:00 до 5:00 в Тбілісі заборонено виходити на вулицю", – написала Осадча.

Осадча показала Грузію після локдауну Instagram Каті Осадчої

Осадча показала столицю Грузії Тбілісі Instagram Каті Осадчої

Осадча показала пам'ятки Тбілісі Instagram Каті Осадчої

Осадча показала Тбілісі Instagram Каті Осадчої

Осадча провела екскурсію по Тбілісі Instagram Каті Осадчої

Осадча показала Тбілісі Instagram Каті Осадчої

Осадча розповіла про комендантську годину в Тбілісі Instagram Каті Осадчої

Осадча показала кафе в Тбілісі Instagram Каті Осадчої

Наступною зупинкою телеведучої після Тбілісі став край Кахетія. Там вона також прогулялася безлюдними вулицями, і сфотографувалася на тлі кількох пам'яток. Крім того, Осадча показала селф-знімок з якогось закладу.

Осадча показала історичний край на сході Грузії – Кахетію Instagram Каті Осадчої

Осадча показала Кахетію Instagram Каті Осадчої

Осадча показала кафе в Кахетії Instagram Каті Осадчої

Осадча в кафе в Кахетії (Грузія) Instagram Каті Осадчої

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