Осадчая показала, как Грузия оживает после локдауна. Фото

Юля Ухина Журнал 14:30, 22.03.2021 Обновлено: 15:42, 22.03.2021

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая прогулялась по опустевшим улицам Тбилиси (Грузия) и призналась, что страна все еще оправляется после локдауна.

Соответствующими фото с поездки Осадчая поделилась на личной странице в Instagram. Звезда также рассказала, что Грузия постепенно отменяет строгие ограничения: открываются рестораны, магазины. Однако в стране все еще действует комендантский час (чтобы смотреть, проскролльте до конца страницы).

"Грузия приходит в себя после локдауна, открываются рестораны, магазины, но много еще закрыто и что самое печальное, часть заведений закрыты навсегда, в центре немало пустых помещений. Непривычно видеть малолюдные улицы и самое необычное – спешить в отель к 21:00. Впервые в жизни попадаю в город, где действует комендантский час. С 21:00 до 5:00 в Тбилиси запрещено выходить на улицу", – написала Осадчая.

Осадчая показала Грузию после локдауна
Instagram Кати Осадчей
Осадчая показала столицу Грузии Тбилиси
Instagram Кати Осадчей
Осадчая показала достопримечательности Тбилиси
Instagram Кати Осадчей
Осадчая показала Тбилиси
Instagram Кати Осадчей
Осадчая провела экскурсию по Тбилиси
Instagram Кати Осадчей
Осадчая показала Тбилиси
Instagram Кати Осадчей
Осадчая рассказала о комендантском часе в Тбилиси
Instagram Кати Осадчей
Осадчая показала кафе в Тбилиси
Instagram Кати Осадчей

Следующей остановкой телеведущей после Тбилиси стала Кахетия. Там она также прогулялась по безлюдным улицам, и сфотографировалась на фоне нескольких достопримечательностей. Кроме того, Осадчая показала селфи-снимок из какого-то заведения.

Осадчая показала исторический край на востоке Грузии – Кахетию
Instagram Кати Осадчей
Осадчая показала Кахетию
Instagram Кати Осадчей
Осадчая показала кафе в Кахетии
Instagram Кати Осадчей
Осадчая в кафе в Кахетии (Грузия)
Instagram Кати Осадчей

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