Осадчая показала, как Грузия оживает после локдауна. Фото

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая прогулялась по опустевшим улицам Тбилиси (Грузия) и призналась, что страна все еще оправляется после локдауна.

Соответствующими фото с поездки Осадчая поделилась на личной странице в Instagram. Звезда также рассказала, что Грузия постепенно отменяет строгие ограничения: открываются рестораны, магазины. Однако в стране все еще действует комендантский час (чтобы смотреть, проскролльте до конца страницы).

"Грузия приходит в себя после локдауна, открываются рестораны, магазины, но много еще закрыто и что самое печальное, часть заведений закрыты навсегда, в центре немало пустых помещений. Непривычно видеть малолюдные улицы и самое необычное – спешить в отель к 21:00. Впервые в жизни попадаю в город, где действует комендантский час. С 21:00 до 5:00 в Тбилиси запрещено выходить на улицу", – написала Осадчая.

Осадчая показала Грузию после локдауна Instagram Кати Осадчей

Осадчая показала столицу Грузии Тбилиси Instagram Кати Осадчей

Осадчая показала достопримечательности Тбилиси Instagram Кати Осадчей

Осадчая показала Тбилиси Instagram Кати Осадчей

Осадчая провела экскурсию по Тбилиси Instagram Кати Осадчей

Осадчая показала Тбилиси Instagram Кати Осадчей

Осадчая рассказала о комендантском часе в Тбилиси Instagram Кати Осадчей

Осадчая показала кафе в Тбилиси Instagram Кати Осадчей

Следующей остановкой телеведущей после Тбилиси стала Кахетия. Там она также прогулялась по безлюдным улицам, и сфотографировалась на фоне нескольких достопримечательностей. Кроме того, Осадчая показала селфи-снимок из какого-то заведения.

Осадчая показала исторический край на востоке Грузии – Кахетию Instagram Кати Осадчей

Осадчая показала Кахетию Instagram Кати Осадчей

Осадчая показала кафе в Кахетии Instagram Кати Осадчей

Осадчая в кафе в Кахетии (Грузия) Instagram Кати Осадчей

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