6 неочевидних речей, які знадобляться у відпустці кожному

Список речей у подорож – як інгредієнти для ситної страви. Щоб вийшла смачна вечеря, потрібно змішати різні продукти в правильних пропорціях.

Щоб вдалася поїздка, треба скласти оптимальний список у дорогу. OBOZREVATEL називає 6 важливих речей, про які туристи часто забувають.

Кеди або кросівки

Спортивне взуття – ідеальне для екскурсій та подорожей. Легка, пласка й гумова підошва оптимальна для тривалих піших прогулянок. Обирайте кросівки з натуральних матеріалів, які сприяють циркуляції повітря, особливо в спекотному кліматі. Зараз існує безліч трендових моделей, які можна дібрати під будь-який гардероб.

Рюкзак або сумка-кросбоді

На відпочинку хочеться брати з собою мінімум речей. Велика дорожня сумка виявиться незручною для піших походів. У цьому вам допоможе компактний рюкзак, який вмістить гаманець, воду, ключ від номера і телефон. Багатьом мандрівникам подобаються моделі з однією лямкою через плече – кросбоді.

Дощовик

У похмурий день не доведеться сидіти в готелі, якщо захопити у валізу дощовик. Поліетиленова накидка займає мало місця в багажі. Якщо брати його завжди з собою, то раптова тропічна злива не стане завадою на вашому шляху.

Бінокль

З допомогою бінокля ви зможете роздивитися екзотичного птаха в польоті або побачити всі деталі старовинного розпису на бані собору. Найкращий прилад для поїздок варто шукати в мисливських магазинах. Якщо місце в багажі обмежено, можна придбати монокуляр.

Водонепроникні пакети з застібкою

Пакети з застібкою варто взяти з собою різних розмірів, адже це простий та ефективний спосіб захистити цінні речі від піску і вологи. У такий пакет можна покласти гроші, документи, телефон та інші речі перед походом на пляж.

Скотч

Скотчем можна полагодити зламані окуляри або проколоту пляшку, також скріпити між собою ручки щільно набитої сумки. Клейка стрічка може замінити джгут і зупинити кровотечу. Скотч можна використати при розпалюванні багаття.

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