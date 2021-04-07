WhatsApp готує велике оновлення для iPhone й Android

У мобільному месенджері WhatsApp у новому оновленні з'явиться можливість перенесення чатів з iPhone на смартфон з Android і назад.

Як повідомляє Wabetainfo, зараз ця функція проходить тестування. На сьогодні резервні копії листування зберігаються на iOS і Android в iCloud і Google Drive відповідно. При цьому переносити дані з однієї ОС на іншу поки не можна.

Також у WhatsApp працюють над технологією, яка дозволить входити в месенджер із декількох пристроїв. Розробники мають намір дозволити використовувати WhatsApp Web без під'єднання до інтернету на пристрої користувача.

Зазначимо, що точну дату виходу оновлення поки не оголошено.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що WhatsApp припинить роботу на частині смартфонів.

Також WhatsApp збирається обмежити роботу акаунтів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, месенджер WhatsApp, що належить Facebook, відстежує особисті дані користувача. Також старі iPhone позбавлять можливості користуватися WhatsApp.