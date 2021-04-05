Відомий виробник електроніки припинив випуск смартфонів

Південнокорейська компанія LG Electronics закрила свій підрозділ, який займався мобільним зв'язком.

Про це йдеться в офіційному пресрелізі. У корпорації пояснили такий крок високою конкуренцією та спадом продажів смартфонів.

"Рухаючись вперед, LG продовжить використовувати свій мобільний досвід і розробляти технології, пов'язані з мобільністю, такі як 6G, для подальшого підвищення конкурентоспроможності в інших сферах бізнесу", – йдеться в повідомленні.

У компанії мають намір продовжити роботу в сфері електромобілів, розумних будинків, робототехніки та штучного інтелекту.

Зазначається, що остаточне виробництво нових смартфонів LG припинять 31 липня 2021 року. Водночас компанія буде дотримуватися своїх зобов'язань щодо сервісного обслуговування і програмної підтримки раніше проданих смартфонів. Також у них залишилося достатня кількість запчастин, які можуть бути використані в ремонті телефонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, компанія LG почала розробку мережевої технології нового покоління 6G.