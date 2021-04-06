В Apple пояснили одне з головних обмежень iOS

У пристроях компанії Apple на iOS немає сторонніх магазинів додатків із міркувань безпеки та конфіденційності користувачів.

Про це в інтерв'ю New York Times розповів глава Apple Тім Кук. Він пояснив, що за наявності сторонніх магазинів, окрім App Store, в компанії не змогли б гарантувати високу якість і безпеку скачуваних додатків.

"Щотижня до нас на розгляд потрапляє 100 тисяч додатків. 40 тисяч із них не допускаються в магазин. Більшості з них відмовляють, бо вони не працюють або не працюють так, як заявлено. Ви можете собі уявити, що станеться з App Store, якщо зникне курирування?" – пояснив Кук.

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